De CDA-fractie in Eindhoven wil van de gemeente Eindhoven weten hoe het staat met kinderen en jongeren die door de coronacrisis minder jeugdzorg hebben ontvangen.

De partij wil met name weten of de periode van verminderde jeugdzorg een positief of negatief effect heeft gehad. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut lijkt het er namelijk op dat mensen beter zijn geworden van de beperktere hulp door de coronacrisis. Ook uit andere landen komen dit soort geluiden, zo geeft het CDA aan.



Dat kan er volgens het CDA op duiden dat hulpbehoevende jeugd in deze tijd 'veerkracht' heeft gevonden, maar het kan ook betekenen dat er een 'stuwmeer' is, waarin de hulpaanvragen zich ophopen.



Het CDA geeft aan te willen weten welke van de twee scenario's het meest waarschijnlijk is en hoe er met beide scenario's het best kan worden omgegaan.