Het Eindhovense fotonicabedrijf Smart Photonics kan mede dankzij de overheid rekenen op een investering van 35 miljoen euro. Het doel van de investering is om het bedrijf voor Nederland te behouden.

Smart Photonics, dat sinds de oprichting in 2012 op de High Tech Campus in Eindhoven gevestigd is, richt zich op het ontwikkelen van fotonicachips. Dat zijn chips die werken met lichtsignalen in plaats van stroomsignalen, waardoor apparatuur die gebruikmaakt van dergelijke chips vele malen sneller en energiezuiniger kunnen werken. De techniek staat echter nog in de kinderschoenen.

De 35 miljoen euro wordt geïnvesteerd door een groep van verschillende partijen. De voortrekker van die groep is investeringsmaatschappij Innovation Industries, maar het ministerie van Economische Zaken levert met 20 miljoen euro de grootste bijdrage.

"We kijken ernaar uit om ons bedrijf naar een hoger plan te tillen en ons team uit te breiden. Daardoor kunnen we in grotere aantallen gaan produceren. Op die manier kunnen we ook onze klanten ondersteunen die op het punt staan om de eerste commerciële toepassingen op basis van onze technologie naar de markt te brengen", zegt Johan Feenstra, de CEO van het bedrijf.