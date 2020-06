De politie heeft maandagavond een voortvluchtige verdachte opgepakt in de omgeving van scholengemeenschap Augustinianum in Eindhoven.

De man reed in een zwarte luxewagen over de parallelbaan van de Hugo van der Goeslaan. Agenten die zijn kenteken controleerden in de politiesystemen, zagen dat de eigenaar als verdachte gezocht werd. Toen ze de auto lieten stoppen, ging de bestuurder er rennend vandoor.



In totaal werden tien politiewagens opgeroepen en grendelden agenten het gebied aan alle kanten af.



Uiteindelijk konden agenten de man aanhouden omdat hij op een hek stuitte waar hij niet snel genoeg overheen kon klimmen. Het is niet bekend waarvoor de verdachte gezocht werd.