Het sekspoppenbordeel dat sinds twee weken in Eindhoven was gevestigd, bestaat niet meer. De sluiting is een gevolg van de versoepelde coronamaatregelen.

Het sekspoppenbordeel was gevestigd in de ruimte van massagesalon You & Me aan de Leenderweg. Dat was een tijdelijk onderkomen: de poppen mochten daar in de mooie ruimtes van de salon door klanten bezocht worden, zolang sekswerkers door corona niet aan de slag konden.

Nu op 1 juli alle beperkingen worden opgeheven en de masseuses zelf weer aan de slag kunnen, moeten de sekspoppen vertrekken. Onderneemster Ilona Janssen: "Al die vrouwen komen zelf natuurlijk weer naar de salon voor massages. En die willen ook niet geassocieerd worden met poppen."



Vol begrip week ze uit naar seksshop Cupido aan de Trudostraat. Maar toen de poppen net goed en wel verhuisd waren, kreeg ze een bits telefoontje van de gemeente. Janssen: "Er zat niet de juiste vergunning op het pand om seksuele handelingen te verrichten"

Hoewel ze eerder wel groen licht had gekregen, trok de gemeente nu de goedkeuring in. Tot grote ergernis van de onderneemster. "Het klopt niet. Wie zegt dat er per se seksuele handelingen plaatsvinden met die pop? Je kunt er ook gewoon mee knuffelen."

De ruim twee weken dat ze open was, ging het haar voor de wind. Zeker 25 klanten meldden zich voor een onderonsje met de in China vervaardigde poppen.

Toch was een bordeel niet wat Ilona voor ogen had toen ze in de sekspoppenhandel stapte. Wat ze écht wilde, was jonge mensen met een beperking helpen. "Die hebben nog heel veel seksuele gevoelens en kunnen dat niet uiten. Ze worden volgestopt met medicijnen om het allemaal te dempen. Ik denk dat dat leuker en beter kan."