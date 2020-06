Eindhoven telde vorig jaar in totaal ruim een miljoen hotelovernachtingen. Dat is een toename van een kleine tienduizend overnachtingen ten opzichte van een jaar eerder.

De gemeente meldt dat de toename van het aantal overnachtingen goed is voor de stedelijke economie omdat zowel de hotels als hun toeleveranciers ervan profiteren.



"Het is een mooi resultaat voor de hotelbranche", zegt wethouder Monique List. "En daar profiteren anderen in de stad weer van mee, want hotelgasten geven natuurlijk op meer plekken in de stad hun geld uit. Voor de gemeente betekent dit ook een stijging van de reserve toeristenbelasting."



Ook Peter Kentie van citymarketeer Eindhoven365 is opgetogen. "In negen jaar tijd hebben we een verdubbeling gerealiseerd van 513.000 naar 1.053.000 betaalde overnachtingen in onze stad. De actieve marketing en de nauwe samenwerking met de hoteliers en de gemeente heeft daaraan bijgedragen."



Door de coronacrisis zal het aantal dit jaar en volgend jaar niet geëvenaard worden. "De maatregelen tegen het coronavirus hebben de hotels stevig geraakt", zegt wethouder List. "Die effecten blijven we waarschijnlijk in 2021 nog voelen. Om de schade te beperken moeten we er samen de schouders onder zetten. Investeren in de aantrekkingskracht van Eindhoven, en in het bijzonder de binnenstad, is juist nu heel belangrijk."