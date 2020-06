Het pand van Stichting aan de Meet aan de Amazonelaan in Eindhoven heeft door het noodweer van eind vorige week grote schade opgelopen. Het herstel duurt naar verwachting drie maanden.

De stichting en vier sportclubs die in het pand onderdak hadden zijn daarvan de dupe. Het gaat om handboogverenigingen OGIO en Da Vinci, een brigdeclub en bowlsclub. De clubs zouden deze week weer van start gaan, maar dat wordt uitgesteld.

Maandag kwamen er schade-experts langs om de ravage - een enorm gat in het dak en flinke waterschade - te bekijken. Zij gaven aan dat het een maand of drie gaat duren om alles te kunnen herstellen.

Sarina van Dalen is beheerder van de stichting en voorzitter van OGIO. Ze is emotioneel over wat er is gebeurd. "Ik doe al twaalf jaar vrijwilligerswerk in dit pand en voor de verenigingen. De verenigingen wilden ons meteen helpen. Dat is wel een mooi gebaar."



Van Dalen hoopt dat er nog deze maand kan worden begonnen met de herstelwerkzaamheden.