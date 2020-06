Een 33-jarige man is afgelopen weekend op Eindhoven Airport opgepakt op verdenking van drugssmokkel en witwassen.

De verdachte uit Roermond had zeventien kleine drugszakjes met cocaïne in zijn handbagage. Ook had hij 4.500 euro cash bij zich.

De man wilde vanaf Eindhoven Airport naar Spanje vliegen. Omdat hij niet kon verklaren hoe hij aan het geld kwam, is hij aangehouden voor witwassen en drugssmokkel. Hij moest zijn drugs en geld afstaan.

De verdachte reisde samen met een dertigjarige man zonder vaste woonplaats. In diens bagage werd nog eens 6.000 euro gevonden. Ook dat geld heeft de Koninklijke Marechaussee in beslag genomen.