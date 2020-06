De John F. Kennedylaan in Eindhoven is de komende weken afgesloten voor verkeer. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die via de drukke weg de stad in of uit willen, moeten daardoor rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Volgens de gemeente is het noordelijke deel van de Kennedylaan toe aan een flinke onderhoudsbeurt. Tussen de Sterrenlaan en Tempellaan wordt aan de weg gewerkt.

De gemeente waarschuwt voor overlast, omdat de Kennedylaan een belangrijke toegangs- en ontsluitingsweg is. De omleidingen zijn via de rondweg en de snelwegen.



De werkzaamheden stonden eigenlijk gepland voor volgend jaar zomer, maar er is besloten deze te vervroegen. Vanwege de coronacrisis is er nu namelijk minder verkeer en zijn er geen evenementen, zoals Park Hilaria.

Als alles volgens planning verloopt, is het onderhoud op 26 juli afgerond.