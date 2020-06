Het aantal vluchten dat in de maand mei is vertrokken vanaf Eindhoven Airport, is iets toegenomen ten opzichte van een maand eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei vertrokken 178 vliegtuigen vanaf de luchthaven, 30 meer dan in april.



Daarmee is het aantal vluchten nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. In mei 2019 vertrokken er bijna vierduizend vluchten bij het vliegveld.



Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben het aantal vluchten wel weer uitgebreid. Zo liet vliegmaatschappij Wizz Air vorige week weten ook een vlucht naar Cyprus vanaf Eindhoven Airport te laten vliegen.