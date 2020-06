Peter Wennink, CEO van chipfabrikant ASML, wordt voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hij treedt in de voetsporen van Baptiest Coopmans, die acht jaar lang de functie vervulde.

Wennink was al lid van de RvT. Louise Gunning, momenteel voorzitter van de raad van commissarissen van Schiphol, zal de plek van Wennink innemen als algemeen raadslid.

De Raad van Toezicht ziet toe hoe de universiteit wordt bestuurd. De leden van de RvT worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De RvT benoemt vervolgens het College van Bestuur.



Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e, laat weten blij te zijn met de aanstelling. "Peter Wennink is, met zijn veeljarige ervaring als CEO van ASML en zijn sleutelrol in de wereldwijde chipsindustrie, van zeldzame bestuurlijke klasse. Zijn inzet en betrokkenheid bij de TU/e onderstrepen de bijzondere banden tussen de universiteit en de industrie in Brainport."