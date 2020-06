Een auto die geparkeerd stond aan de Otto Veniusweg in het Eindhovense Stratum is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. Niemand raakte hierbij gewond.

Een voertuig dat in de buurt van de brandende auto stond geparkeerd, raakte aan de voorkant beschadigd.



De politie onderzoekt het incident. Brandstichting wordt niet uitgesloten.