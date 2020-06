Meerdere wegen, kelders en straten in Eindhoven zijn vrijdagavond vol water gelopen. Vrijdag was een snikhete dag met temperaturen rond de 30 graden, maar in de avond was er sprake van forse regenbuien en onweer.

In Eindhoven waren de hevigste buien rond 23.00 uur voorbij.

Aan de Moggendries in Tongelre waren twee sinkholes ontstaan onder woningen. Stenen en plantenbakken verdwenen in het gat. Een deel van de voortuin van een van deze woningen was zelfs weggespoeld tot onder de voorgevel.



Ook veroorzaakte de hevige regenbuien overlast op andere plekken in Eindhoven. Zo stonden meerdere grotere wegen en ondergangen van viaducten blank en kwamen op sommige plekken auto's vast te zitten in het water.