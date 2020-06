De 21 jongeren die in de nacht van donderdag op vrijdag in het Eindhovense stadsdeel Tongelre werden aangehouden, mogen de komende twee weken de wijk niet in. Dat heeft de officier van justitie vrijdag bepaald.

De aangehouden bewoners van Tongelre mogen bovendien de komende twee weken 's avonds niet rondhangen in de buurt.

De politie hield 21 jongeren, onder wie 14 minderjarigen, aan voor het overtreden van het samenscholingsverbod. De Eindhovense burgemeester Hans Jorritsma stelde aan het einde van de donderdagmiddag een noodverordening in, omdat er concrete aanwijzingen waren voor ongeregeldheden in de wijk.

De aangehouden personen gingen toch de wijk in. Bij een deel van de verdachten werd bivakmutsen aangetroffen. Sommigen hadden ook vuurwerk bij zich of hielden stenen vast. Daarnaast werd bij één verdachte pepperspray aangetroffen en had een andere verdachte een wapenstok bij zich.

De verdachten zijn vrijdag door de politie verhoord en zijn in de loop van de dag naar huis gestuurd. De oorzaak van de samenscholing in Tongelre is niet bekend.

De personen die niet in Tongelre wonen, mogen van de officier van justitie de komende twee weken niet de wijk in.