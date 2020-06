De Eindhovense burgemeester John Jorritsma laat weten de onrust die donderdagavond plaatsvond in Tongelre niet te tolereren.

Jongeren in het stadsdeel riepen via sociale media op om de rellen van Helmondse jongeren 'te overtreffen'. De politie stak daar een stokje voor zodat grote ongeregeldheden werden voorkomen. 21 jongeren werden opgepakt wegens samenscholing en vuurwerkbezit.



"We staan niet toe dat inwoners van Eindhoven zich erg onveilig voelen in hun eigen woonomgeving", zegt Jorritsma vrijdag over de onrust.

"Dat het niet uit de hand is gelopen, is te danken aan het optreden van onze politiemensen. Gelukkig hebben ze de inwoners en ondernemers in Tongelre zo behoed voor veel ergere dingen. Je zult er maar in je woonwijk mee worden geconfronteerd."

De gezagsdriehoek, waar behalve burgemeester Jorritsma ook de politie en het Openbaar Ministerie deel van uitmaken, had vooraf al aangegeven hard op te treden tegen onruststokers.