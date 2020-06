Filmhuis NatLab pakt vanaf 4 juli ook buiten de draad weer op met het traditionele Buitenfilm-programma. Tot eind augustus kunnen iedere woensdag tot en met zaterdag maximaal honderd mensen terecht op een 'coronaproof' terras op de binnenplaats. Het gaat in totaal om 33 films.

Vóór de coronacrisis bood de binnenplaats toegang voor zeker duizend bezoekers, maar dat is vanwege de RIVM-richtlijnen al een aantal maanden niet haalbaar.

Het weekprogramma van de Buitenfilm Limited Edition verloopt volgens een thematisch patroon: de woensdagen zijn gereserveerd voor een Franstalige film, donderdag is premièreavond, op vrijdagen krijgt het publiek een muziekfilm voorgeschoteld en de zaterdag wordt vrijgemaakt voor filmklassiekers als Jaws, The Breakfast Club en Gladiator. Volgende week zaterdag wordt afgetrapt met de romantische comedy Notting Hill.

NatLab doet voor iedere avond zeventig tickets in de voorverkoop. Bij slecht weer kunnen de kopers daarvan de film binnen bekijken. Bij goed weer gaan er op de dag zelf nog eens dertig extra kaartjes in de verkoop. Het filmtheater kondigt dit voor 17.00 uur aan via sociale media. Het filmprogramma van de buitenfilmcyclus is te zien op de website van het NatLab.

Ook filmhuis Lab1 organiseert dit jaar buitenfilms op het Campina-terrein aan het Eindhovens Kanaal. Het programma daarvan is nog niet bekend.