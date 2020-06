Een man is vrijdagochtend mishandeld op de Edisonstraat in Eindhoven. Vermoedelijk liep de mishandeling uit op een steekpartij. De verdachte is opgepakt.

Rond 9.30 uur zagen ooggetuigen een man van rond de dertig wegrennen voor een man van middelbare leeftijd.

De achtervolger kreeg hem te pakken en stak het slachtoffer vermoedelijk in het hoofd. Volgens ooggetuigen haalde de verdachte daarna iets uit de tas van het slachtoffer.



Volgens omwonenden heeft de vermoedelijke 53-jarige dader een drugsprobleem. Het is onbekend of dat de aanleiding voor het incident was.



Het slachtoffer was bij bewustzijn toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.