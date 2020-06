Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan autofabrikant DAF in Eindhoven. De koning liet zich bijpraten over de impact van de coronacrisis op de auto-industrie.

De koning sprak met DAF-directeur Harry Wolters en met enkele medewerkers uit de fabriek. Het ging onder meer over de crisis en de heropstart van het productieproces.

Medewerkers vertelden over de aanpassingen die ze moeten doen door het virus en wat voor invloed dat heeft op het werkproces. Ook nam de koning deel aan een rondetafelgesprek met de Nederlandse top van de auto-industrie.

"Zijn belangstelling is zeer op prijs gesteld. Het is vooral een mooie erkenning voor onze medewerkers, die de afgelopen maanden hebben meegedacht en meegeholpen om een werkomgeving te creëren waarin we onze trucks op een veilige en gezonde manier kunnen produceren, geheel volgens de huidige richtlijnen. Daar zijn we trots op", zegt Wolters.