Johanna Höffken, docent aan de Technische Universiteit Eindhoven, is verkozen tot Docent van het Jaar 2020. Het is voor het eerst dat een docent van de TU de onderscheiding krijgt.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maakte de prijs bekend door middel van een filmpje. De verkiezing is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg.



Höffken is docent Innovation Sciences. Ze werkt samen met studenten aan innovaties die in de toekomst de wereld kunnen verbeteren. Met de prijs wint ze een beurs van 25.000 euro die besteed kan worden aan innovatie van het onderwijs.



De jury van de prijs is enthousiast over de docent. "De passie en het enthousiasme waarmee Johanna vertelt over hoe zij haar onderwijs vormgeeft had op de jury een aanstekelijk effect. Het is bijzonder hoe Johanna op vernieuwende wijze theorieën met de praktijk weet te verbinden en transdisciplinaire groepen studenten het beste in elkaar naar boven laat halen."

Höffken laat weten blij te zijn met de onderscheiding. "Ik zie er heel erg naar uit om me in te zetten voor de kansen die deze waardering met zich mee brengt, hartelijk dank."