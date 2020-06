Consumenten kunnen zaterdag aardappels inkopen van de aardappelberg op het Campinaterrein in Eindhoven. Vanwege de coronacrisis is er een overschot ontstaan.

Horecaondernemingen hebben de afgelopen maanden minder aardappels ingekocht. Ook afgelaste festivals en evenementen dragen bij aan het aardappeloverschot; er zijn minder aardappels verkocht om te gebruiken voor bijvoorbeeld friet.

Om te voorkomen dat het overschot verloren gaat, kunnen consumenten nu zelf de aardappels inkopen. In Amsterdam werd begin juni ongeveer 20 ton aardappels gestort die snel uitverkocht raakte. Daardoor wordt de actie nu ook toegepast in Eindhoven.

Consumenten kunnen een ticket reserveren om aardappels in te kopen via de Too Good To Go-app. De actie duurt van 12.00 uur tot 18.00 uur.