140 studenten van de Fontys Hogeschool Engineering beginnen hun studie al in de zomer. De onderwijsinstelling maakt starten in de zomer mogelijk door middel van het programma 'Alvast Studeren', meldt Fontys.

Studenten kunnen hierdoor in de zomer bepaalde lessen online volgen, waarmee ze zich kunnen voorbereiden op het studiejaar. Door het programma moet de overgang van het mbo of de middelbare school naar de hbo-opleiding beter verlopen.

In het programma wordt aandacht besteed aan het opdoen van studievaardigheden. Studenten die deelnemen aan het programma kunnen in de zomer al studiepunten verdienen, waardoor de studiedruk in het begin van het jaar minder hoog wordt.

Volgens Fontys blijkt uit een enquête onder beginnende studenten dat er behoefte is aan het programma. Daarnaast zou starten in de zomer ook de negatieve effecten van de coronacrisis gedurende de afgelopen maanden moeten verzachten.