Het aantal Eindhovenaren met een bijstandsuitkering is sinds de start van coronacrisis gestegen. Begin dit jaar stond de teller op 6.250 uitkeringen en dat is gegroeid naar boven de 6.500.

"Je zag dat de afgelopen tijd alles stillag. En dan maken bedrijven keuzes waarbij ze mensen gedwongen ontslaan. En dat zie je meteen terug in het beroep dat op de bijstand wordt gedaan", licht wethouder Yasin Torunoglu toe.



"We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om het aantal langdurig werklozen terug te dringen en dat lukte steeds beter. Nu gooit de crisis roet in het eten. Het is echt prioriteit nummer één om mensen weer aan de slag te krijgen. Want deze mensen vervallen vaak in armoede en krijgen te maken met schulden", vervolgt Torunoglu.



De gemeente Eindhoven hoopt samen met andere partijen, zoals UWV Werkbedrijf, om deze mensen te begeleiden naar ander werk. Torunoglu: "In de horeca of detailhandel raken mensen hun baan kwijt. Maar andere branches zoals de postbezorging en callcenters hebben het druk en zoeken nieuw personeel. We proberen zo een match te maken."



Sinds de start van de coronacrisis is de gemeente Eindhoven al 400.000 euro extra kwijt aan uitkeringen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.