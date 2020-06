De brandweer in Brabant-Zuidoost is een grootscheepse wervingscampagne gestart voor de korpsen in Waalre en Aalst. Beide korpsen komen mensen tekort, waardoor regelmatig korpsen uit de buurt moeten bijspringen.

Op de kazerne in Waalre zitten veertien brandweerlieden, terwijl ze er achttien kunnen gebruiken. In Aalst zijn 14 van de 21 beschikbare plekken bezet.

In Brabant-Zuidoost is daarom een campagne gestart om meer personeel te werven. Jan Brenninkmeijer, burgemeester van Den Bosch, ging al bij mensen thuis langs om ze enthousiast te maken voor het vak.