Wetenschappers Danqing Liu en Yuanyuan Zhan van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een materiaal ontwikkeld dat kan functioneren als kunstmatige huid.

Het materiaal kan - net als de huid van mensen en dieren - vloeistoffen afscheiden en absorberen. Ook kan de huid olie afgeven om zich te beschermen tegen bacteriën en zweet ter verkoeling.



Robots met een dergelijke huid zouden kunnen zweten, waardoor ze minder zware ventilatoren nodig hebben om af te koelen. Machines zouden smeermiddel kunnen afgeven wanneer dat nodig is.

Ook gamecontrollers van virtual reality zouden met het materiaal nat of droog kunnen worden waardoor de spelervaring echter wordt.



Het materiaal kan worden aangestuurd met radiogolven. Het onderzoek naar het materiaal is in samenwerking gedaan met de South China Normal University.