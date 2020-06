Een auto is dinsdagavond met hoge snelheid tegen een boom aangereden op de Oude Bossche Baan in Eindhoven. Getuigen laten weten dat er mogelijk een straatrace aan de gang was.

Een van de automobilisten verloor tijdens het rijden de controle over het stuur. De twee inzittenden zijn beiden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De weg was enige tijd volledig afgesloten.