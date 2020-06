Thuiszorgorganisatie Zuidzorg lijdt dit jaar een miljoenenverlies vanwege de coronacrisis. De organisatie stevent af op een tekort van 1 tot 2 miljoen euro, zegt directeur Charles Laurey dinsdag bij Studio040.

Zuidzorg wordt voor een belangrijk deel per uur betaald en die inkomsten liepen terug, omdat er vanwege de coronacrisis minder uren aan zorg werden geleverd. Daarnaast merkt de organisatie dat er inmiddels ook minder nieuwe cliënten bijkomen. Thuiszorg volgt vaak op een ziekenhuisopname. Doordat de reguliere zorg nog altijd op een lager pitje draait, is er dus ook minder behoefte aan thuiszorg.

Zowel cliënten van Zuidzorg als de organisatie waren vanaf half maart voorzichtig. Voor de thuiszorg waren op dat moment te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar. Zuidzorg kon volgens Laurey daardoor voor personeel en cliënten niet altijd een veilige situatie garanderen. Kwetsbare medewerkers werden daarom naar huis gestuurd.

Bij veel zorg die Zuidzorg levert, is het onmogelijk 1,5 meter afstand te houden. Alle cliënten kregen de vraag of zij in hun omgeving mensen hadden die de verzorging zouden kunnen overnemen. Een deel van de cliënten stopte in die tijd de zorg van Zuidzorg, anderen beperkten het aantal uren zorg.

Zuidzorg is met gemeenten, zorgverzekeraars en de overheid in gesprek over compensatie. Volgens Laurey is het voortbestaan van Zuidzorg niet in gevaar. De instelling heeft voldoende buffers om de huidige financiële klappen te kunnen opvangen.

