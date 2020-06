De politie in Eindhoven bij de Black Lives Matter-demonstratie op het Stadhuisplein van 6 juni werd van tevoren verteld niet op te treden tegen beledigende uitingen, zo bevestigt burgemeester John Jorritsma dinsdag.

Eerder op de dag meldde een woordvoerder van de politievakbond ACP dat politiemensen zich boos hadden gemaakt over de instructie om 'coulant' op te treden. Hiervoor werd burgemeester Jorritsma verantwoordelijk gehouden, maar hij laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat die voorstelling van de gang van zaken onjuist is.

De burgemeester geeft aan dat de voorbereiding voor de demonstratie hetzelfde was als bij andere demonstraties. De gezagsdriehoek, bestaande uit de gemeente, politie en justitie, besloot het uitgangspunt te hebben dat de politie de-escalerend moest optreden, en niet 'minder hard'. Jorritsma laat verder weten dat net als bij soortgelijke bijeenkomsten een zero tolerance beleid gehanteerd werd voor bedreigingen en geweld.

Bij de instructie van de politieagenten die op straat stonden tijdens de demonstratie werd wel duidelijk gezegd niet op te treden bij beledigingen als opgestoken middelvingers en de tekst 'ACAB' (All Cops Are Bastards). Dat leidde tot onbegrip bij de politieagenten, iets waar de politietop begrip voor heeft.