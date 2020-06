SP Eindhoven heeft maandag actiegevoerd tegen de huurverhoging voor het kantoor van woningcorporatie Thuis. De actie vond plaats in het teken van een landelijke actie tegen de huurverhoging.

In Eindhoven richten de SP en de actievoerders zich vooral op Thuis, Wooninc en Woonbedrijf. De SP laat weten dat huurders vaak de huurprijzen te hoog vinden terwijl woningen vaak slecht onderhouden zijn. De 'zwartboeken' waar de verhalen van ontevreden huurders in staan werden maandagmiddag aangeboden aan de directies van de wooncorporaties.

Volgens de SP is de woningnood ontstaan door politieke keuzes. "Sinds 2013 is de huur met gemiddeld achttien procent gestegen", zegt Anneke Smit-Maréchal, voorzitter van de SP Eindhoven.

"Deze huurexplosie komt niet uit de lucht vallen. Politici maakten van wonen een markt. We zitten nu in een wooncrisis. Particuliere verhuurders willen hun winst maximaliseren en huurders van woningcorporaties betalen nog altijd voor de vorige crisis vanwege de verhuurderheffing. Die is ingevoerd om de schatkist te vullen na de redding van de banken in 2008."

Volgens de SP gaven de woningcorporaties aan dat ze de huren zonder sturing van de overheid niet kunnen bevriezen.