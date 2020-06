Een modezaak in Geldrop, waar eind 2017 een werkneemster om het leven kwam door een ongeluk met een goederenlift, heeft een boete van 100.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk, gekregen van de rechtbank.

De vrouw kwam tijdens haar werk met haar hoofd klem te zitten tussen een lift die naar beneden kwam en het hek voor de liftschacht. Hierdoor liep de vrouw ernstig letsel op aan haar hoofd, waaraan ze later overleed.



De rechter was van oordeel dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek, maar de lift voldeed niet aan de veiligheidsnormen, medewerkers werden niet op veiligheidsrisico's gewezen en kregen ook onvoldoende instructies over het gebruik van de lift.

Daar komt bij dat er eerder ook al een incident heeft plaatsgevonden met de lift. Daarna zijn er volgens de rechter onvoldoende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.



Het bedrijf wordt als rechtspersoon veroordeeld. De rechtbank kan geen menselijke dader verantwoordelijk houden en daarom kan de rechtbank alleen een geldstraf opleggen.