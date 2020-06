Een medewerker van het Veldhovense bedrijf Byldis heeft dinsdagochtend een staalconstructie op zijn hoofd gekregen. Hij is er niet goed aan toe en is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd.

De hulpdiensten, inclusief een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Hierdoor kon snel eerste hulp verleend worden.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.