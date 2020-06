Bijna zevenhonderd kinderen uit het basisonderwijs in Eindhoven zijn door hun juf of meester aangemeld voor de zomerschool. Dat is twee keer zoveel als voor de coronatijd.

Volgens Chris Voets van de Ontdekfabriek, die het programma ieder jaar samenstelt, is de stijging een gevolg van de coronacrisis.

"Kinderen hebben veel thuisgezeten dit jaar. Daarom hebben hun leerkrachten het toch wel belangrijker gevonden dan andere jaren om ze aan te melden voor de zomerschool, zodat ze nog een programma kunnen hebben in de zomer."

De zomerschool is een samenwerking tussen de Ontdekfabriek, de gemeente Eindhoven en kinderopvang Korein, en wordt georganiseerd op verschillende locaties in de stad. Het initiatief is bedoeld om in de zomermaanden spelenderwijs de taalvaardigheid op peil te brengen van leerlingen die dat nodig hebben.