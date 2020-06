De renovatie van het tweede deel van 't Karregat, het monumentale gebouw aan de Urkhovenseweg in Eindhoven, is voltooid. Dat laat de architect achter de renovatie weten.

"Het project is eigenlijk heel soepel verlopen", zegt Arie van Rangelrooij van architectenbureau En En.

Supermarkt Lidl heeft het tweede deel van het pand gekocht en gerenoveerd. Het andere deel werd eerder al gerenoveerd door de gemeente Eindhoven zelf. In dat deel zit een basisschool en een kinderopvang.



"Het is een monumentaal gebouw dus daar zijn bepaalde regels aan verbonden", zegt Van Rangelrooij. "Tegelijkertijd heeft Lidl een heel boekwerk met maatstaven waar hun supermarkten aan moeten voldoen. Omdat het een monument betreft kon niet aan al die maatstaven worden voldaan. Toen dat eenmaal duidelijk was, is het proces heel voortvarend verlopen."



De supermarkt opent woensdag om 8.00 uur voor het eerst de deuren op de vernieuwde locatie.