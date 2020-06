In een woning aan de Kerkakkers in Gerwen is zondagavond een brand uitgebroken. Op 6 juni werd in hetzelfde pand een drugslab aangetroffen. Ook nu stonden er vaten en ketels in de woning.

De bewoner was thuis op het moment dat de brand uitbrak en had een blauwe overall aan.

Een bankstel vatte vlam toen de bewoner kaarsen aanstak. Sinds het aantreffen van het lab in juni is de stroom afgesloten. Vermoedelijk wilde de man de kaarsen aansteken om zijn woning te verlichten.

De man maakt een verwarde indruk en is nagekeken door ambulancepersoneel. Wat er verder met hem gaat gebeuren is nog onbekend. Het is niet bekend of het om dezelfde man gaat die het drugslab runde. Ook wordt nog onderzocht of hij bezig was met het maken van drugs.