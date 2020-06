De gemeente Eindhoven heeft vrijdag een woning aan de Imstenrade in stadsdeel Gestel voor zes maanden gesloten, omdat de politie daar in februari een recordaantal fentanyl, een zeer dodelijke stof, aantrof.

Een 42-jarige man uit Eindhoven is begin februari aangehouden in het kader van het onderzoek naar de aangetroffen stof.

Aanvankelijk werd gedacht dat het gevonden witte poeder cocaïne was, maar uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituur (NFI) bleek het om fentanyl te gaan. "Deze stof is qua werking vergelijkbaar met morfine, alleen tachtig tot honderd keer sterker", zegt het Openbaar Ministerie. De inname van een zeer kleine hoeveelheid fentanyl kan al dodelijk zijn.



In de woning vond de politie ook verschillende wapens, munitie en diverse Satudarah-jasjes en -kleding.