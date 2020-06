FC Eindhoven heeft vrijdag een akkoord bereikt over een tijdelijke salarisverlaging. De verlaging treft de spelersgroep, het management en de technische staf. De club volgt hiermee het advies van de Vereniging van Contractspelers (VVCS) en Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) dat de basis van de afspraken vormt.

Vanwege de coronacrisis liep ook FC Eindhoven de afgelopen maanden veel inkomsten mis en de kans is groot dat dat ook bij de start van het volgende seizoen nog het geval is.

"Tijdens de gesprekken met onze spelersraad en de technische staf werd al snel duidelijk dat ze net als het management ook hun steentje willen bijdragen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de club door deze moeilijke periode heen te helpen. Ik ben blij dat ook onze spelers en technische staf hieraan bij willen dragen", zegt Justin Goetzee, algemeen directeur van FC Eindhoven.

"Uiteraard zijn we als spelersgroep ons bewust van de huidige situatie in het voetbal en bij FC Eindhoven. Ook als blijk van waardering naar de club, onze sponsoren en supporters zijn we akkoord gegaan met de tijdelijke salarisverlaging", aldus verdediger Maarten Peijnenburg namens de spelersgroep.



Ook de technische staf toont zich solidair. "Iedereen staat in deze tijd voor lastige keuzes. Ondanks de onzekerheid zien we veel loyaliteit bij onze achterban, dat is mooi om te zien", zo besluit hoofdtrainer Ernie Brandts.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.