De gemeente Geldrop-Mierlo roept bewoners op om een enquête in te vullen zodat de speel- en sportplekken naar wens vernieuwd kunnen worden. Het gaat om de mening van ouders en kinderen in de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen-Noord, Luchen Ambachtsweg, Kerkakkers en De Loo/Boslaan.

In 2019 is een nieuw speelruimteplan vastgesteld. Daarin staat wat de gemeente Geldrop-Mierlo met de speelplekken de komende jaren wil bereiken. Zo wil het stadsbestuur samen met buurtbewoners diverse speel- en sportplekken maken.



De gemeente wil de komende drie jaar voor alle buurten in Geldrop-Mierlo een inrichtingsplan per speelplek maken. Een deel daarvan gaat het stadsbestuur al op korte termijn uitvoeren, de rest van het plan zal na 2023 gerealiseerd worden.