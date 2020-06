Het Eindhovense bedrijf Nilsberg is vrijdag uitgeroepen tot Starter van het Jaar. De ondernemers Niels Baeten en Joris van den Wildenberg ontvangen een cheque ter waarde van 2.500 euro van Rabobank Regio Eindhoven.

Nilsberg ontwerpt en bouwt unieke lampen en meubilair op maat. De ondernemers kunnen de cheque investeren in het bedrijf.

Vier keer per jaar kiezen de accountmanagers van Rabobank Regio Eindhoven starters om onder de aandacht brengen. "Niets is zo leuk als je laten inspireren door enthousiaste en ambitieuze mensen die van plan zijn om met hun idee, product of methodiek de wereld te veroveren", aldus Peter Croonen, manager van de Rabobank.

De vier winnaars van het afgelopen jaar streden de afgelopen twee weken om de titel Starter van het Jaar. Dit keer was het niet een jury, maar waren het de klanten van de bank en de achterban van de ondernemers die hun stem mochten uitbrengen.