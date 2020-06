Ouders van te vroeg geboren kinderen of ernstig zieke pasgeborenen kunnen in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven vanaf vrijdag dag en nacht livebeelden van hun kind zien.

Ouders kunnen ook familie en vrienden toevoegen aan het gesprek zodat zij tijdens de coronacrisis toch op bezoek kunnen komen. Daarnaast kunnen zij ook met de verpleging of de arts van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) videobellen en vragen stellen over de situatie van hun kindje.



De beelden worden niet opgeslagen. De ouders bepalen of en wie zij mee willen laten kijken. Dat maakt het voor de verpleging gemakkelijker, die hoeven het verder niet te managen. Het kind heeft geen last van de livestream.

