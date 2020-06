Jan van Hest, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, krijgt de prestigieuze Spinozapremie. Dat betekent dat hij een budget van 2,5 miljoen euro krijgt om zijn onderzoek naar kunstmatige cellen uit te breiden.

Van Hest is toonaangevend met zijn onderzoek naar kunstmatige cellen. Hij combineert daarbij kennis op het gebied van scheikunde en biologie. Van Hest is er al in geslaagd om een kunstmatige cel te maken die het gedrag van een levende cel kan nabootsen.

Die techniek kan bijvoorbeeld gebruikt worden om medicijnen te laten binnendringen in menselijke cellen. Met bepaalde eiwitten kunnen bijvoorbeeld beschadigde cellen gerepareerd worden.



In een verklaring prijst de Spinoza-commissie Van Hests unieke aanpak, waarin hij chemie, polymeerchemie en biologie combineert. "Wij verwachten dat Van Hest de komende jaren belangrijke stappen zal kunnen zetten om zijn droom van een volledig kunstmatig gemaakt leven waar te maken."

'Eerbewijs voor mijn werk en voor de polymeerwetenschappen'

Van Hest is blij met de onderscheiding. "Deze Spinozapremie is niet alleen een eerbewijs voor mijn werk, maar ook voor de polymeerwetenschappen, die dit jaar honderd jaar bestaan."

"In mijn werk integreer ik dit gebied met het domein van de biologie, zodat we een beter begrip krijgen van de moleculaire opbouw en functie van levende cellen. Deze kennis passen we uiteindelijk toe in de ontwikkeling van efficiëntere therapieën."



Van Hest wil de premie onder meer gebruiken om kunstmatige cellen te maken die levende cellen instructies kunnen geven om bepaald gedrag te vertonen. "Ze zouden een levende cel bijvoorbeeld kunnen aanzetten om uit te groeien tot een spiercel of een botcel. Dat kan van enorme waarde zijn voor de regeneratieve geneeskunde. Dergelijke communicerende cellen zou je ook kunnen gebruiken voor gerichte medicijnafgifte."