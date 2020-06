De Brabantse oppositiepartijen D66, PvdA en GroenLinks willen dat gedeputeerde Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant zich hard gaat maken om een nationaal designmuseum naar Eindhoven te halen.

De drie partijen dienen daarvoor vrijdag een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Eerder gaf de gedeputeerde nog aan dat hij bereid was 1 miljoen euro uit te trekken voor Complex.



In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) is geld vrijgemaakt voor een nationaal designcentrum. Eindhoven had hiervoor gelobbyd in de hoop dat dat centrum in Eindhoven gevestigd zou worden.

De Raad voor Cultuur kwam onlangs met een vernietigend oordeel over de Eindhovense plannen. Daardoor ziet het ernaar uit dat het centrum in Amsterdam komt, onder leiding van Waag Society.



De Brabantse partijen openen de discussie omdat ze denken dat er nog een kans is om het tij te keren. "Het gaat nog om een advies van de Raad voor Cultuur, dat hoeft de minister (Arie Slob, red.) niet over te nemen", zegt D66-statenlid Ine Meeuwis.