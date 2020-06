Op het Hugo de Grootplein in Eindhoven is woensdagnacht een auto uitgebrand. Vorige maand werd op hetzelfde plein ook al een auto in de as gelegd.

Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar het incident en zoekt getuigen. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

De laatste tijd moet de brandweer in Eindhoven regelmatig uitrukken voor autobranden. Eerder liet de politie weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een verband tussen alle autobranden in de stad.