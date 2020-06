Een 29-jarige Eindhovenaar hangt een straf boven het hoofd wegens roekeloos rijgedrag. De man kon worden opgespoord omdat de bestuurder van een andere auto beelden maakte met zijn dashcam en deze plaatste op de website Dumpert.nl.

De man wordt er onder meer van verdacht op 6 mei op knooppunt Sint Annabosch bij Breda met zijn auto met hoge snelheid over de vluchtstrook te hebben gereden. Hij haalde hierbij een andere auto in, voegde in op de A58 en reed tussen twee auto’s door die op naast elkaar gelegen rijstroken reden.

De wegpiraat wordt verdacht van "het opzettelijk roekeloos rijden waarbij anderen risico lopen op zwaar lichamelijk letsel of de dood". De officier van justitie ziet voldoende aanleiding om onderzoek te doen naar dit misdrijf.

De Eindhovenaar is op 27 mei verhoord en zijn rijbewijs is ingevorderd, waarna hij deze op 5 juni op het bureau kwam inleveren. Kort daarna ging hij echter opnieuw in de fout toen agenten hem in Eindhoven met een lachgasballon in de hand op een bromfiets zagen rijden. Voor het rijden met een ingevorderd rijdbewijs is proces verbaal opgemaakt.