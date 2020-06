Een fietser is woensdag gewond geraakt bij een botsing met een bestelbusje op de Meerenakkerweg in Eindhoven. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis in Veldhoven vervoerd.

De jongen kwam bij de aanrijding met zijn hoofd terecht op de voorruit van het busje.



Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren schoten te hulp. De jongen werd op een stoel gezet en zijn hoofd werd verbonden met een handdoek.



De ambulance heeft het hoofd van de jongen verbonden met verband. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht in Veldhoven.