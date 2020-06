Op Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven is voorlopig geen vliegverkeer mogelijk. Dat is het gevolg van een probleem dat woensdagmiddag ontstond met de radioverbinding van de luchtverkeersleiding.

De storing doet zich voor in de verkeerstoren van Vliegbasis Eindhoven. Uit voorzorg is daardoor besloten het vliegverkeer stil te leggen. Onduidelijk is nog hoe lang dit gaat duren.

Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak van het probleem is en hoe het kan worden verholpen.

Een aantal vluchten is inmiddels uitgeweken of verplaatst.