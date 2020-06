Eindhovenaren kunnen de komende tijd online aangeven op welke plekken in de stad het moeilijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Daarvoor heeft de gemeente een digitale kaart in het leven geroepen.

Met de data hoopt de gemeente knelpunten in kaart te brengen en de lokale situatie te verbeteren.



Via een website kunnen inwoners en bezoekers van de stad een prikker plaatsen op de locatie waar het lastig is om afstand tot elkaar te bewaren. Daarbij kunnen ze aangeven waarom dat lastig is en hoe hier iets aan gedaan kan worden.

Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met de kaart en de knelpunten. De gemeente zegt lokale situaties te willen veranderen, als dat mogelijk is.



De 'prikkers' kunnen tot 1 juli worden geplaatst. Half juli zijn hier de resultaten te zien.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.