Het Eindhovense Catharina Ziekenhuis zet voortaan ook een robot in bij darmkankeroperaties. De zogenoemde Da Vinci Xi werd eerder al gebruikt bij complexe gynaecologische kankeroperaties.

"De robot biedt uitkomst op die momenten dat we met een normale kijkoperatie tegen de grenzen aanlopen. Met de robot kan je het dan nét beter zien, het weefsel beter en makkelijker opspannen, omdat er een extra hand is. Die van de robot", licht chirurg Johanne Bloemen toe.



Patiënten met darmkanker worden bij voorkeur via een kijkoperatie geopereerd. "Dat is voor de patiënt veel minder belastend dan dat de buik helemaal open gaat. De robot is door zijn bewegingsvrijheid en het 3D-zicht van grote meerwaarde. Je kunt veel meer inzoomen op het te opereren gebied", vervolgt Bloemen.

"Ook voor de chirurg is er een extra voordeel. Je opereert namelijk zittend. Hierdoor is er veel minder overbelasting van nek, schouders en rug."



Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. Het Catharina Ziekenhuis heeft onlangs een subsidie van 3 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Met dat geld kan het ziekenhuis de zorg voor patiënten met darmkanker verbeteren.