De twee mannen die maandagavond werden aangehouden voor een woningoverval eerder die avond op de Straelseweg in Venlo blijken geen link te hebben met het misdrijf, meldt de politie dinsdagmiddag.

De woningoverval vond maandag iets voor 22.00 uur plaats. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond. Drie verdachten waren gevlucht met een auto.

De politie keek uit naar de vluchtauto en informeerde ook agenten in Brabant over het incident. De politie hield rond 22.30 uur twee verdachten aan op de snelweg in Eindhoven. Na onderzoek blijkt dat de twee geen link hebben met de overval.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet en de politie hoopt in contact te komen met getuigen.