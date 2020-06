A night on the Town, het concert dat Koninklijke Harmonie Phileutonia op 3 oktober zou spelen ter ere van het honderdjarig bestaan van Groot-Eindhoven, is verplaatst vanwege de coronacrisis.

Dat laat het orkest weten. Aanvankelijk zou het concert plaatsvinden op 28 maart, maar dat werd uitgesteld naar 3 oktober vanwege de coronacrisis. Nu blijkt echter dat ook die datum te vroeg komt.

"De maatregelen die genomen moeten worden door muzikanten van blaasinstrumenten en concertzalen om de risico's op besmetting met COVID-19 zoveel mogelijk te beperken, belemmeren ons om het concert te verzorgen ", laat voorzitter Clemens Mathijssen weten.

Het concert, dat plaatsvindt in het Muziekgebouw in Eindhoven, wordt nu verplaatst naar 5 maart 2021. Dat is een extra speciale datum voor het orkest. Die datum viert de harmonie namelijk haar 140-jarig bestaan.

Dit jaar viert Eindhoven het honderdjarig bestaan van 'Groot-Eindhoven' wat ontstond toen de stad werd samengevoegd met kernen van de omliggende dorpen Woensel, Strijp, Stratum, Tongelre en Gestel.

