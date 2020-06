Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven zijn erin geslaagd om een belangrijke functie van het brein na te maken. Dat meldt de universiteit dinsdag.

Het brein bestaat uit zenuwcellen die met elkaar communiceren. Dat gebeurt via synapsen, dat zijn de punten waarop zenuwcellen elkaar raken. Een smalle spleet tussen de raakpunten zorgt ervoor dat de ene cel een signaal doorgeeft aan de andere. Dit is de manier waarop het brein dingen leert.

Het is een onderzoeker van de Technische Universiteit gelukt om een dergelijke cel niet alleen na te maken, maar ook te laten communiceren met echte cellen. "Ons systeem blijkt, net als een echt brein, een leer- en een geheugenfunctie te hebben", zegt onderzoeker Yoeri van de Burgt.

"De meeste onderzoeksgroepen die werken aan het meten van hersenactiviteit en brain-computer interface zijn alleen in staat om elektrische signalen te meten. Maar die signalen zijn enkel een afgeleide van de processen in de synaps. Wij kunnen het proces echt nabootsen. We werken namelijk, net zoals het brein zelf, met elektrochemische signalen."

De volgende stap voor Van de Burgt en zijn team is om het systeem echt toe te gaan passen op problemen in de geneeskunde. Bijvoorbeeld om betere prothesen te ontwikkelen die kunnen communiceren met het lichaam en de hersenen of om stukken uitgevallen brein te herstellen.