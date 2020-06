De politie heeft maandag in Eindhoven twee verdachten aangehouden in verband met een gewapende woningoverval eerder die avond in Venlo.

Iets voor 22.00 uur kwam er een melding binnen van een gewapende woningoverval op de Straelseweg in Venlo. Daarbij raakte niemand gewond, maar drie verdachten waren gevlucht met een auto.

De politie keek uit naar de vluchtauto en informeerde ook agenten in Brabant over het incident. De politie hield rond 22.30 uur twee verdachten aan op de snelweg in Eindhoven en is nog op zoek naar de derde verdachte.