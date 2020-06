Vestdijk en de Hertogstraat in Eindhoven zijn vanaf vrijdag weer open voor verkeer. Dat meldt de gemeente Eindhoven maandag.

Vanaf vrijdagmiddag kan al het verkeer weer terecht op de vernieuwde rijbanen en voetpaden. Daarmee zijn de werkzaamheden die de Vestdijk, de Hertogstraat en de Kanaalstraat bijna twee jaar lang afgesloten hielden, bijna afgerond.



In die twee jaar zijn er de nodige veranderingen aangebracht. Zo is er nog maar één rijbaan voor de auto en één voor de bus. Bovendien is het nodige groen aangebracht en laat de gemeente weten dat er in het najaar nog bomen en ander groen geplaatst worden op het zuidelijke deel van de Vestdijk en Hertogstraat. Aan deze zijde wordt er ook nog nieuwe straatverlichting aangebracht.



Met de werkzaamheden zijn er ook een aantal verkeerssituaties veranderd. Zo is het niet meer mogelijk vanaf het 18 Septemberplein naar de Vestdijk te rijden. Die baan is alleen nog open voor bussen. Ook is er een nieuw vrijliggend tweerichtingenfietspad aangelegd.